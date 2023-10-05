"Парус электро" будет выпускать зарядные станции для электрокаров в Таджикистане

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский производитель систем бесперебойного питания "Парус электро" договорился с таджикистанским инвестором о намерении локализовать зарядные станции для электромобилей в Душанбе, сообщила пресс-служба Минпромторга России.

Представители ООО "Парус электро" и таджикистанской инвестиционной компании "Малика Тиб" подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании в конце сентября на инвестиционном форуме "Душанбе 2023".

Предполагается, что на базе российских технологий в Душанбе может быть создано серийное производство с наладкой сервисного обслуживания зарядных станций для легковых и грузовых электрокаров, для электробусов.

Министерство отмечает, что ООО "Парус электро" участвует в российской госпрограмме субсидирования электрозарядных станций в рамках федерального проекта "Электроавтомобиль и водородный автомобиль". С прошлого года компания установила в 20 регионах страны более 500 электрозарядок.

На сайте "Парус электро" говорится, что компания работает с 2011 года, являясь российским разработчиком и производителем систем бесперебойного питания под брендом "Связь инжиниринг", а также другой преобразовательной техники. Создание зарядных станций для электрокаров, в том числе "быстрых" электрозаправок - одно из направлений ее деятельности.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Парус электро" в 2022 году была на уровне 2,4 млрд руб. (+68% к предыдущему году), чистая прибыль составила 480 млн руб. против 52 млн руб. по итогам 2021 года. Совладельцами компании являются Владимир Хлебников (55%) и Денис Павлюк (45%).