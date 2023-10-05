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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Производитель алкоголя Constellation Brands вернулся к квартальной прибыли

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель алкогольных напитков Constellation Brands получил чистую прибыль во втором квартале 2024 финансового года, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль компании в июне-августе составила $690 млн, или $3,74 в расчете на акцию, против убытка в $1,15 млрд, или $6,3 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до $3,70 на акцию с $3,17.

Выручка повысилась на 7% и достигла $2,84 млрд против $2,66 млрд за тот же период прошлого года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $3,37 на акцию при выручке в $2,82 млрд.

По итогам 2024 финансового года Constellation Brands рассчитывает получить скорректированную прибыль в диапазоне $12-12,2 на акцию при среднем прогнозе экспертов в $11,72 на бумагу. Чистая прибыль прогнозируется в районе $9,6-9,8 на акцию.

С начала 2023 года капитализация Constellation Brands увеличилась на 8% (до $45,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 11%.

Constellation Brands стал одним из крупнейших дистрибьюторов пива в США в 2013 году после приобретения у бельгийской Anheuser-Busch InBev прав на продажу пива Corona и ряда других сортов мексиканского пива, а также пивного завода в Пьедрас-Неграс. Компании принадлежат бренды пива Modelo, Pacifico и Ballast Point, вина Robert Mondavi, Clos du Bois и Ruffino, а также водки Svedka, текилы Casa Noble и виски High West.

США Constellation Brands Corona
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