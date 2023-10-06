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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

ЕК разрешила американским инвесторам купить страхового брокера World Insurance

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила сделку по покупке страхового брокера World Insurance Associates американским фондом прямых инвестиций Charlesbank Capital Partners и инвесткомпанией Goldman Sachs Asset Management, контролируемой Goldman Sachs Group, сообщает сайт ЕК.

Регулятор решил, что с учетом ограниченного влияния сделки на Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) она не вызовет вопросов в отношении конкуренции.

Goldman Sachs Asset Management и Charlesbank в результате транзакции установят совместный контроль над брокером.

В августе World Insurance сообщила, что "дочка" Goldman вложит в нее более $1 млрд в виде долгового и акционерного капитала, при этом в покупке акций также примет участие Charlesbank, который уже инвестировал в компанию в апреле 2020 года. Отмечалось, что акционеры World Insurance из числа ее руководителей и сотрудников останутся крупными инвесторами брокера.

Общая стоимость (EV) посреднической компании в августе оценивалась примерно в $3,4 млрд.

World Insurance Associates основана в 2011 году, обслуживает свыше 300 тысяч клиентов и занимает второе место по темпам роста на американском рынке страховых брокерских услуг. В штате компании более 2,5 тысяч сотрудников, которые работают в 260 офисах в США.

Goldman Sachs США World Insurance Associates Charlesbank Еврокомиссия
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