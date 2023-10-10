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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Счетная палата прогнозирует сокращение финансирования на спорт на 25% к 2026 г.

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Финансирование из бюджета РФ физической культуры и спорта в 2024 году уменьшится на 9,4%, а к 2026 году может сократиться на 25% по сравнению с текущим годом, сообщила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

"Действительно бюджетные ассигнования на физкультуру и спорт в 2024 году составят 67 млрд, что ниже (показателя - ИФ) 2023 года на 9,4%, а к 2026 году сокращение, если сравнивать с 2023 годом, оно составит 25%", - сказал Изотова на заседании комитета Госдумы во вторник.

Она подчеркнула, что продолжится тенденция по снижению доли расходов на спорт в общих расходах федерального бюджета. В 2023 году эта доля составляла 0,31%, а в 2025 году доля в федеральном бюджете составит 0,22%.

По ее словам, снижается объем средств в первую очередь на строительство спортивной инфраструктуры.

Счетная палата
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