Главный экономист МВФ призвал ФРС сохранять твердость в борьбе с инфляцией

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США необходимо сохранять твердость в борьбе с инфляцией и удерживать жесткую денежно-кредитную политику, несмотря на ослабление импульса к росту в экономике, заявил Financial Times главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша.

Инфляция в США, хоть и замедляется, по-прежнему остается выше комфортного уровня, заявил эксперт.

Любое смягчение политики будет "огромным риском", учитывая то, насколько сложной является эта борьба с инфляцией, отметил он.

"Что действительно важно, так это то, чтобы денежно-кредитная политика оставалась ограничительной, - говорит он. - Цена ее преждевременного смягчения, вероятно, окажется более высокой, чем цена чуть более значительного ужесточения, особенно тогда, когда экономика США продолжает преподносить позитивные сюрпризы".

По мнению Гуринши, удержание ставки ФРС на текущем уровне в 5,25-5% годовых дольше, чем ожидалось, или даже ее дальнейший подъем, не будут "необоснованными".

По новым прогнозам МВФ, опубликованным в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook. Navigating Global Divergences), ВВП США в 2023 году вырастет на 2,1% (прежний прогноз - 1,8%), в 2024 году - на 1,5% (было 1%).

Инфляция в США, по прогнозу МВФ, составит 4,1% в текущем году и 2,8% в следующем.