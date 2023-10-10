Европейские акции резко подорожали на комментариях руководства ФРС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций зафиксировали существенный рост по итогам сессии во вторник благодаря "голубиным" заявлениям членов руководства Федеральной резервной системы США.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 подскочил на 1,96% и составил 452,48 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,82%, германский DAX - на 1,95%, французский CAC 40 - на 2,01%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,3% и 2,2% соответственно.

Зампредседателя Федрезерва Филип Джефферсон заявил накануне, что рассматривает недавний подъем процентных ставок казначейских облигаций США как дополнительный фактор, который будет сдерживать экономическую активность в стране.

В связи с этим, по его словам, американский ЦБ имеет возможность "действовать осторожно" при оценке необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и его степени.

Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан также заявила, что подъем доходностей US Treasuries может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставки Федрезервом.

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста мировой экономики в 2023 году на уровне 3%, ухудшив оценку на следующий год до 2,9% с ожидавшихся ранее 3%. При этом МВФ поднял прогноз для глобальной инфляции на текущий год до 6,9% с 6,8%, на 2024 год - до 5,8% с 5,2%. В сообщении фонда отмечается, что "в большинстве случаев инфляция не вернется к целевому показателю до 2025 года".

Розничные продажи в Великобритании за пять недель по 30 сентября выросли на 2,7%, говорится в отчете Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC). В августе подъем составлял 4,1%. Таким образом, темпы повышения продаж замедлились, несмотря на ослабление инфляции. Это связано с высокой стоимостью жизни, которая продолжает оказывать давление на бюджет домохозяйств, считают в BRC.

Подындекс европейских компаний в сфере туризма и отдыха подскочил почти на 4%, восстановившись после падения днем ранее на новостях об атаке ХАМАС против Израиля.

Горнодобывающие компании подорожали на 3%, автопроизводители - примерно на 2,5% на сообщениях, что Китай рассматривает возможность увеличения дефицита бюджета для того, чтобы добиться целевых темпов экономического роста в 5% в этом году.

Цена бумаг YouGov взлетела на 23%. Британская исследовательская фирма за финансовый год, который завершился 31 июля, увеличила чистую прибыль до 44,7 млн фунтов стерлингов ($54,7 млн) по сравнению с 25,3 млн фунтов годом ранее. При этом руководство компании повысило дивиденды на 25% - до 8,75 пенса на акцию.

Акции автопроизводителя Stellantis подорожали на 3,2% после того, как аналитики Deutsche Bank улучшили целевую цену для бумаг компании до 38 с 34 евро.

Среди германских компаний наиболее заметный рост акций продемонстрировали онлайн-ритейлер Zalando (+4,6%), поставщик фармацевтического и лабораторного оборудования Sartorius и энергетическая компания RWE (+3,6%).

В Париже лидерами роста стали бумаги Alstom (+4,5%) и Renault (+3,7%), в Милане - акции Nexi и Telecom Italia, подорожавшие на 4,8% и 4,7% соответственно.