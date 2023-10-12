Руководители ФРС выразили неуверенность в перспективах экономики США

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) отмечали "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 19-20 сентября.

Американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в сентябре неизменной - на уровне 5,25-5,5% годовых, что является максимумом за 22 года.

"Участники заседания посчитали, что сохранение текущей ограничительной политики будет поддерживать дальнейший прогресс в движении к целям ФРС и, при этом, даст ей время собрать дополнительные данные для оценки этого прогресса", - отмечается в протоколе.

Обсуждая дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики, участники заседания отмечали, что она должна оставаться "достаточно ограничительной", чтобы способствовать движению инфляции в США к целевому показателю в 2%.

Некоторые из руководителей Федрезерва дали понять, что дальнейшая динамика инфляции повлияет на их мнение о том, какой уровень ставки будет "достаточно ограничительным" и как долго следует удерживать политику в таком состоянии.

"Большинство участников заседания полагали, что еще одно повышение ставки на будущих заседаниях, вероятно, будет уместным, тогда как некоторые говорили, что дальнейший подъем может и не потребоваться", - говорится в документе.

При этом все члены FOMC сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

"Несколько участников заседания отметили, что поскольку ставка уже достигла пикового уровня или близка к нему, фокус дальнейших решений и коммуникаций ФРС должен сместиться от того, как высоко будет находиться ставка, к тому, как долго политика будет оставаться ограничительной", - говорится в протоколе.

Большинство руководителей Федрезерва отмечали, что по-прежнему видят риск ускорения инфляции в США, а также снижения экономической активности. Однако они в основном сошлись во мнении, что при нынешнем состоянии денежно-кредитной политики существует риск как ее недостаточного, так и чрезмерного ужесточения.

Обнародованный по итогам сентябрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении базовой ставки, - показал, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного ее повышения в этом году.