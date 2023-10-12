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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Сбербанк ждет замедления темпов прироста корпоративного кредитования из-за высокой ставки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк прогнозирует замедление темпов прироста корпоративного кредитования на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"В 2023 году мы ожидаем замедления роста корпоративного кредитования в связи с высокой ключевой ставкой", - сказал он журналистам в рамках Российской энергетической недели.

Сбербанк в 2022 году увеличил корпоративный кредитный портфель по МСФО на 11,4% - до 18,608 трлн рублей.

Ранее банк прогнозировал рост корпоративного кредитования в 2023 году на 17-19%.

Объем кредитов юридическим лицам до вычета резервов в Сбербанке за 9 месяцев 2023 года по РСБУ вырос на 21% - до 22,698 трлн рублей.

Доля недружественных валют в корпоративном кредитном портфеле по итогам сентября составила 13,2%, отметил Ведяхин. Он подчеркнул, что с марта 2022 года этот объем снизился вдвое за счет погашения или конверсии в дружественные валюты и рубль.

"В целом мы планомерно снижаем долю кредитов в недружественных валютах, и нам многое удалось. Конверсия кредитов из недружественных валют в настоящее время осложняется высокими курсом и ставками в рублях. При этом сохраняющийся портфель в недружественных валютах обслуживается заемщиками своевременно и в срок. Проблем с этим нет", - заявил первый зампред правления Сбербанка.

Сбербанк Александр Ведяхин
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