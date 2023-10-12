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Сбербанк сохраняет интерес к финансированию нефтегазовых компаний

В руководстве банка констатировали, что отрасль приспособилась к санкциям

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк сохраняет интерес к финансированию нефтегазовых компаний, основные игроки отрасли адаптировались к сложившейся ситуации, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Сбер сохраняет интерес к финансированию нефтегазовых компаний, продолжает рассматривать их в числе наиболее интересных для себя заемщиков", - сказал он.

Нефтегазовые компании в основном успешно преодолели все испытания 2022 года, отметил он.

"Можно с уверенностью говорить, что и по итогам 2023 года отрасль сохранит свой статус ключевой для российской экономики. За исключением некоторых моментов, в первую очередь связанных с зарубежными активами, основные игроки в полной мере адаптировались к сложившейся ситуации и в большинстве своем демонстрируют значительный рост финансовых показателей", - добавил Ведяхин.

Нефтегазовая отрасль, по его словам, в условиях беспрецедентного внешнего давления эффективно настроила новые логистические каналы, перестроила инфраструктуру расчетов.

"В частности, только в Индию поставки российской нефти выросли более чем в 10 раз", - напомнил он.

Отрасль также решает вопросы, связанные с ограничением доступа к оборудованию.

"В отрасли не только находят альтернативу западному оборудованию в дружественных странах, но и активно работают над созданием российских аналогов мирового уровня", - подчеркнул Ведяхин.

"Газпром", "Роснефть", "НОВАТЭК" и другие основные игроки не только не остановили реализацию ключевых для России проектов, но и прорабатывают возможность не менее масштабных новых проектов, добавил первый зампред правления Сбербанка.

"Для реализации подобных масштабных проектов, безусловно, требуется значительный объем инвестиций, а текущие ставки существенно отличаются от уровней, привычных компаниям сектора. Однако текущие цены на энергоносители в условиях ослабления рубля позволяют подавляющему большинству компаний успешно реализовывать свои проекты при текущих ставках", - подчеркнул он.

Ведяхин добавил, что также "крайне важно поддерживать долгосрочную прозрачную налоговую и регуляторную среду в отрасли".

Александр Ведяхин Сбербанк Индия
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