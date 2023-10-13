Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань незначительно меняются на Московской бирже утром в пятницу, рубль держится нейтрально, взяв паузу после уверенного роста на решении властей РФ об обязательной продаже валютной выручки для отдельного списка экспортеров.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,44 руб./$1 (+1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 44,27 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,4 коп. - до 13,32 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилизировался вблизи значений, достигнутых в ходе предыдущей сессии на оптимизме после объявленных мерах валютного регулирования. Не исключено, что в дальнейшем укрепление нацвалюты будет продолжено на ожиданиях увеличения предложения валюты после решения властей РФ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами. Рубль ощущает поддержку со стороны сырьевого рынка - цены на нефть растут. Сдерживающим фактором является пессимистичный настрой инвесторов к рисковым активам.

Российские власти в среду вечером в качестве меры для стабилизации курса рубля объявили о введении на полгода обязательства для отдельных экспортеров продажи валютной выручки на внутреннем рынке. Указом, подписанным президентом Владимиром Путиным, определен конкретный перечень экспортеров, в отношении которых введены перечисленные меры, из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Как заявил в ходе заседания правительства в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в кабмине рассчитывают, что мера стабилизирует ситуацию со спросом и предложением на внутреннем рынке.

"Решение поможет выравниванию баланса между спросом и предложением, будет способствовать повышению предсказуемости торговли, что важно для многих российских производителей, которые закупают комплектующие, технику и другую продукцию за рубежом. Ну и конечно, для наших граждан, кому нужны качественные и доступные товары", - сказал он.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф полагает, что это решение правительства ускорит возвращение курса рубля к фундаментальному уровню, но базово на валютный рынок оказывают влияние другие факторы.

"Повлияет ли это на курс? Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально, конечно же, рыночная курсовая политика определяется факторами спроса и предложения. В какой-то мере это увеличит еще наш профицит платежного баланса, что так или иначе ускорит возврат фундаментального курса", - заявил Греф журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

По оценкам Сбербанка, сейчас отклонение курса от фундаментального уровня находится в диапазоне от 10 до 15 рублей. Фундаментальный уровень курса Сбербанк сейчас оценивает в 85-90 рублей за доллар.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,50 за баррель, что на 0,58% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,57 за баррель, что на 0,80% выше итогового значения предыдущей сессии.

Страны ОПЕК в сентябре увеличили добычу нефти на 273 тыс. баррелей в сутки - до 27,755 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Согласно расчетам "Интерфакса", уровни августа оказались на 2,62 млн б/с ниже установленных квот по добыче в рамках сделки ОПЕК+. Наибольший прирост обеспечен Нигерией - на 141 тыс. б/с, Саудовской Аравией - на 82 тыс. б/с, Кувейтом - на 25 тыс. б/с. Иран, находящийся под американскими санкциями, продолжил наращивать добычу, увеличив ее в сентябре на 15 тыс. б/с.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу торгуются с пессимистичным настроем: китайский CSI 300 снижается на 1,11%, японский Nikkei 225 - на 0,48%, гонконгский Hang Seng упал на 2,30%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,88%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,37%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,62%.

Американские фондовые индексы завершили в минусе сессию в четверг, инвесторы оценивают статданные по американской экономике и корпоративные отчетности. Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило министерство труда страны. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.

Также инвесторы оценивают обнародованный накануне протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Руководители ФРС отметили "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике.