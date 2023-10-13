ЦБ на заседании в октябре рассмотрит широкий круг альтернатив решения по ставке

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Банк России на октябрьском заседании совета директоров оценит целесообразность дальнейшего повышения ставки, рассмотрит широкий круг альтернатив. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Мы будем оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки. Я думаю, что круг альтернатив, который будет рассматриваться, довольно широк", - заявил зампред.

"Мы получим еще довольно много дополнительных данных, поэтому сейчас я бы не выделял конкретные альтернативы", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли рассмотрены варианты от сохранения ставки до повышения разными шагами.

Заботкин подчеркнул, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, что является существенной частью аргументации при принятии решения по ставке.

ЦБ, повысив ключевую ставку в сентябре на 100 базисных пунктов – до 13%, заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

Зампред пояснил, что фраза "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки" означает весьма высокую вероятность изменения ставки на следующем заседании. ""Оценивает целесообразность" предполагает значимую, но менее существенную вероятность изменения ставки на следующем заседании", - сказал он.

Очередное заседание совета директоров по ставке пройдет 27 октября. Оно будет опорным, то есть помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке регулятор также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет обнародован 7 ноября.

Банк России при обновлении прогноза в октябре учтет утвержденные параметры бюджета на новую трехлетку и тарифные решения, отметил зампред ЦБ.

Банку России для возврата инфляции к таргету придется поддерживать жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году, и, возможно, ее придется усилить, заявил ранее Заботкин.

"Когда мы говорим о продолжительном времени поддержания жесткой ДКП, мы говорим ровно о том, что для того, чтобы погасить уже накопленный инфляционный импульс, скорее всего, потребуется не несколько месяцев, а несколько кварталов", - сказал он в интервью.

ЦБ, по его словам, пока сохраняет сигнал, что сможет перейти к смягчению ДКП по мере устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий.