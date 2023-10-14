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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Российско-индийский товарооборот вырос за 1,5 года в пять раз до $50 млрд

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Индией вырос за 1,5 года в пять раз до $50 млрд, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Взаимный товарооборот за последние полтора года, небывалая история, вырос в пять раз. Раньше был около 10 млрд, сейчас уже около 50 млрд долларов", - сказала Матвиенко на встрече со спикером Народной палаты парламента Индии Омом Бирлой в субботу в Нью-Дели.

Вместе с тем, добавила Матвиенко, "потенциал наших стран гораздо больше, надо продолжать его развивать".

Матвиенко сообщила, что в пятницу провела беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, и "он подчеркнул активность развития нашего сотрудничества в сфере энергетики, сельскохозяйственном секторе, технической сфере, ряде других направлений, подтвердил заинтересованность дальше углублять российско-индийские отношения".

Также Матвиенко попросила передать главе МИД Индии, что глава МИД РФ Сергей Лавров ждет его "с визитом до конца этого года в Москве".

Она пригласила и Бирлу посетить Москву "в любое удобное время: мы заинтересованы в сотрудничестве не только на двусторонней основе, но и на многосторонней".

Индия Совет Федерации
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