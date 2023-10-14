Товарооборот между Россией и Турцией вырос до $60 млрд

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Турцией за год вырос до $60 млрд, заявила в субботу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы удовлетворены высоким уровнем нашего сотрудничества. Взаимный товарооборот у нас существенно вырос и достиг показателя более 60 млрд долларов", - сказала она на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Нью-Дели, где проходит парламентский саммит G20.

Она отметила, что "главное и очень ощутимое направление сотрудничества - в сфере энергетики". Так, в Турции реализуется крупнейший проект - строительство четырех энергоблоков АЭС "Аккую".

"Строительство станции идет по графику. Крупнейший проект находится на контроле нашего президента", - подчеркнула Матвиенко.

Также она сообщила, что обсуждается проект строительства газового хаба.

В пресс-службе Совета Федерации "Интерфаксу" пояснили, что речь идет о росте товарооборота России и Турции за последний год.

В свою очередь Куртулмуш также сказал, что Турция заинтересована в усилении сотрудничества с РФ, особенно в сфере энергетики и природного газа. "Турция хочет стать газовым хабом, и это важная страна для транзита российского газа на мировой рынок", - сказал он.

Ранее Матвиенко сказала, что товарооборот между Россией и Индией также вырос в пять раз за последние 1,5 года - до $50 млрд.