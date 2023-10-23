Каждый девятый россиянин отмечает рост своего достатка за последнее время

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Улучшение своего материального положения за последние два-три месяца отмечают 11% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех о повышении своего достатка за этот период говорят сограждане 18-30 лет (21%).

В свою очередь, ухудшение своего материального положения за последние два-три месяца отмечает каждый пятый россиянин (21%), сообщают социологи. По данным ФОМ, чаще всех о снижении достатка говорят сограждане 46-60 лет (27%).

Согласно опросу, две трети россиян (67%) считают, что за этот период уровень их достатка никак не изменился, чаще других об этом говорят сограждане старше 60 лет (75%).

Опрос был проведен 6-8 октября 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.