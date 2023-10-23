Eni заключила с QatarEnergy соглашение на 27 лет о поставках СПГ в Италию

Поставки начнутся в 2026 г., их объем составит до 1 млн т СПГ в год

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Итальянская Eni подписала с катарской госкомпанией QatarEnergy соглашение на 27 лет о поставке до 1 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год из Катара в Италию, сообщила QatarEnergy.

В соответствии с соглашением СПГ будет поставляться на плавучую установку по хранению и регазификации FSRU Italia, расположенную в порту Пьомбино в итальянском регионе Тоскана.

Ожидается, что поставки СПГ начнутся в 2026 году и будут осуществляться от совместного предприятия QatarEnergy и Eni, которое имеет долю в проекте расширения катарского месторождения North Field East (NFE). Eni является партнером проекта расширения NFE мощностью 32 млн тонн в год с долей 3,125%.

"Наше партнерство с Eni принесло плодотворные результаты, включая поставки СПГ через терминал Fluxys LNG в бельгийском порту Зебрюгге, а также проекты разведки и добычи газа в различных местах по всему миру. Это соглашение является дальнейшим развитием первого выхода Eni в добывающий сектор в Катаре посредством нашего партнерства в историческом проекте расширения North Field East. Вместе мы продолжим демонстрировать приверженность европейским рынкам в целом и итальянскому рынку в частности. С 2009 года катарский СПГ поступает на терминал СПГ "Адриатик" на севере Адриатики, обеспечивая более 10% потребности Италии в природном газе", - приводятся в сообщении слова государственного министра по вопросам энергетики Катара, главы QatarEnergy Саада Аль-Кааби.