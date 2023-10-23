Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Доллар, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже в понедельник утром. Евро опустился ниже 100 руб. впервые с 12 сентября, доллар торгуется по направлению к 94 руб., юань - ниже 13 руб.

Курс доллара США составил 94,34 руб. в 12:12, что на 98,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется ниже 95 руб. впервые с 13 сентября. Евро к этому времени стоил 99,97 руб., подешевев на 88,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 93,75 копейки - до 96,87 руб.

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 94-96 руб., по паре евро/рубль - 100-102 руб., отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко.

"Рубль укрепляет свои позиции на фоне предстоящей подготовки экспортеров к октябрьским налоговым выплатам, - пишет эксперт. - Высокие нефтяные цены продолжают выступать в качестве поддержки российской валюте. Однако против рубля ожидаемо играет общее напряжение на мировом рынке, которое может сдерживать дальнейшее укрепление национальной валюты. Добавляет оптимизма на энергетическом и валютном рынках снижение градуса в риторике Федрезерва США. Вместе с тем, констатация Дж. Пауэллом того, что инфляция все еще высокая и риск сохраняется, оставляет повод для ужесточения ДКП в перспективе. В центре внимания по-прежнему остается эскалация палестино-израильского конфликта".