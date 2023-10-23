В Morgan Stanley отметили снижение вероятности ралли на фондовом рынке США

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Вероятность ралли американского фондового рынка в конце года снижается на фоне целого ряда рисков - от завышенных ожиданий в плане прибылей компаний США до дальнейшего ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, полагает старший стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон.

"Ожидания от прибыли в четвертом квартале и в 2024 году, скорее всего, слишком высоки, а ужесточение ДКП скажется как с монетарной, так и с фискальной точек зрения", - написал он.

Аналитики Уолл-стрит в целом прогнозируют, что средняя прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, в третьем квартале снизится на 1,1% в годовом выражении, а в четвертом квартале вырастет на 5,2%.

Индекс S&P 500 в пятницу закрылся на отметке 4224 пункта, впервые с марта опустившись ниже 200-дневной скользящей средней. Уилсон отметил, что индикатору будет трудно вернуться в диапазон 4300-4400 пунктов, который считается уровнем тактической поддержки.

Сам Уилсон ожидает, что S&P 500 закончит год на уровне 3900 пунктов, то есть снизится примерно на 8% с текущего уровня.