Brent торгуется у $89,45 за баррель

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе в понедельник днем, участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке.

К 14:19 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,03 (1,14%) - до $89,45 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,17 (1,37%) - до $84,37 за баррель.

В минувшую пятницу обе марки подорожали почти на 3%. В то же время по итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

"Пятничное ралли стало следствием того, что трейдеры опасались серьезной эскалации на выходных", - отметил Оле Хансен из Saxo Bank A/S.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о переходе ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля предприняла ряд рейдов в сектор.

Тот факт, что Иран пока не втянут в конфликт, несколько успокаивает инвесторов.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 2 и составило 504 единиц. Число газовых установок снизилось на 1, до 117.