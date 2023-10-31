Brent подорожала до $88,3 за баррель

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля продолжает операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это пока не спровоцировало более широкий региональный конфликт, который мог бы поставить под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока, отмечает Bloomberg. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил накануне, что Израиль не пойдет на прекращение огня в секторе Газа.

К 14:45 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,85 (0,97%), до $88,3 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,59 (0,72%), до $82,9 за баррель."Вероятность сокращения поставок нефти с Ближнего Востока сохраняется, и, если это произойдет, цены на нефть поднимутся до годовых пиков, а возможно, и выше, - говорит аналитик PVM Тамаш Варга. - До этого момента, однако, существенного скачка цен ждать не стоит".

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка являются сигналы возобновившегося спада активности в промышленном секторе Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в октябре снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило во вторник Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает спад активности.