Polymetal в III квартале увеличил производство на 12%, EBITDA - в 2,2 раза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Производство Polymetal в III квартале 2023 года выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 508 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания

Основной причиной стало увеличение выпуска в рамках российского сегмента на уральских активах, Майском и Дукате, поясняет Polymetal.

Квартальная выручка увеличилась на 17%, до $834 млн, на фоне восстановления объемов продаж и роста цен на металлы. EBITDA подскочила в 2,2 раза, до $436 млн. Polymetal отмечает рост выручки и снижение операционных расходов в России за счет ослабления курса рубля.

Чистый долг компании на конец сентября составил $2,33 млрд. За квартал он снизился на 10% за счет позитивной динамикой свободного денежного потока, обусловленной сезонным фактором, снижением запасов готовой продукции, а также более низкими затратами и долларовым номиналом рублевого долга на фоне положительной динамики обменного курса.

Polymetal подтверждает прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте и прогноз денежных (TCC) и совокупных (AISC) затрат в размере $950-1000 и $1300-1400 на унцию золотого эквивалента соответственно.