Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Polymetal в III квартале увеличил производство на 12%, EBITDA - в 2,2 раза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Производство Polymetal в III квартале 2023 года выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 508 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания

Основной причиной стало увеличение выпуска в рамках российского сегмента на уральских активах, Майском и Дукате, поясняет Polymetal.

Квартальная выручка увеличилась на 17%, до $834 млн, на фоне восстановления объемов продаж и роста цен на металлы. EBITDA подскочила в 2,2 раза, до $436 млн. Polymetal отмечает рост выручки и снижение операционных расходов в России за счет ослабления курса рубля.

Чистый долг компании на конец сентября составил $2,33 млрд. За квартал он снизился на 10% за счет позитивной динамикой свободного денежного потока, обусловленной сезонным фактором, снижением запасов готовой продукции, а также более низкими затратами и долларовым номиналом рублевого долга на фоне положительной динамики обменного курса.

Polymetal подтверждает прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте и прогноз денежных (TCC) и совокупных (AISC) затрат в размере $950-1000 и $1300-1400 на унцию золотого эквивалента соответственно.

Polymetal
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк вслед за решением ЦБ РФ повысил ставки по вкладам

Нефть дорожает после обвала накануне, Brent торгуется у $87,8 за баррель

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до декабря

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до декабря

ЦБ РФ хочет получить право вводить количественные ограничения в сегменте ипотеки

Россия с 1 по 30 октября снизила отгрузки зерна на экспорт на 15%

Минфин поддержал проект о перечислении пенсионных взносов Банка России в НПФ

Число россиян с тремя кредитами и более за год выросло на 2,2 млн человек

Число россиян с тремя кредитами и более за год выросло на 2,2 млн человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });