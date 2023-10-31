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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

CEO Polymetal допустил выплату дивидендов по итогам 2023 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Polymetal может вернуться к дивидендам по итогам 2023 года, заявил на телеконференции глава компании Виталий Несис.

Ранее в Polymetal говорили, что выплата возможна уже к концу этого года. Однако, отметил Несис, решение по дивидендам будет зависеть от прогресса в продаже российских активов.

В последний раз Polymetal платил дивиденды по итогам I полугодия 2021 года - $0,45 на акцию на общую сумму $213 млн.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Polymetal Виталий Несис ИСТ Александр Несис
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