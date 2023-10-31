Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Китайский промышленный PMI в октябре неожиданно упал ниже 50 пунктов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение индикатора на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. В прошлом месяце индикатор превысил данную отметку впервые с марта.

Подындекс новых заказов в этом месяце опустился до 49,5 пункта с 50,5 пункта в сентябре, экспортных продаж - до 46,8 пункта с 47,8 пункта. Индикатор занятости составил 48 пунктов против 48,1 пункта в прошлом месяце.

Между тем показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, повысился на 0,1 пункта, до 55,6 пункта.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в октябре снизился до 50,6 с 51,7 пункта в предыдущий месяц, обновив минимум за 10 месяцев. Эксперты ожидали роста до 51,8 пункта.

Подындекс новых заказов понизился до 46,7 с 47,8 пункта, экспортных продаж - до 49,1 с 49,4 пункта. Индикатор оптимизма в сфере услуг составил 58,1 против 58,7 пункта в сентябре.

Сводный PMI в октябре упал до 50,7 пункта по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее. Это худшее значение индикатора с декабря 2022 года.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк вслед за решением ЦБ РФ повысил ставки по вкладам

Нефть дорожает после обвала накануне, Brent торгуется у $87,8 за баррель

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до декабря

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до декабря

ЦБ РФ хочет получить право вводить количественные ограничения в сегменте ипотеки

Россия с 1 по 30 октября снизила отгрузки зерна на экспорт на 15%

Минфин поддержал проект о перечислении пенсионных взносов Банка России в НПФ

Число россиян с тремя кредитами и более за год выросло на 2,2 млн человек

Число россиян с тремя кредитами и более за год выросло на 2,2 млн человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });