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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Китайский промышленный PMI в сентябре вырос до 50,2 пункта

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,7 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 50 пунктов, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор превысил данную отметку впервые с марта. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Подындекс новых заказов в этом месяце поднялся до 50,5 пункта с 50,2 пункта в августе, экспортных продаж - до 47,8 пункта с 46,7 пункта. Индикатор занятости составил 48,1 пункта против 48 пунктов в прошлом месяце.

Между тем показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, опустился до 55,5 пункта по сравнению с 55,6 пункта в августе.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в сентябре поднялся до 51,7 пункта с 51 пункта в предыдущий месяц.

Подындекс новых заказов вырос до 47,8 пункта с 47,5 пункта, экспортных заказов - до 49,4 пункта с 47,9 пункта. Индикатор оптимизма составил 58,7 пункта против 58,2 пункта в августе.

Сводный PMI в сентябре повысился до 52 пунктов по сравнению с 51,3 пункта месяцем ранее.

Китай
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