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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до минимума с июля 2021 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 2,9% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза, представившего предварительную оценку.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,3% в сентябре и обновила минимум с июля 2021 года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление до 3,1%.

Цены на энергоносители в еврозоне в октябре упали на 11,1% в годовом выражении после снижения на 4,6% в сентябре. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 7,5% с 8,8%, на услуги - до 4,6% с 4,7%.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в октябре замедлился до минимальных с июля 2022 года 4,2% с 4,5% месяцем ранее, совпав с прогнозом рынка.

Потребительские цены в еврозоне в этом месяце выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем, когда они повысились на 0,3%.

Европейский союз еврозона
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