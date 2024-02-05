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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Caterpillar увеличила квартальную чистую прибыль почти вдвое

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, резко увеличила чистую прибыль в четвертом квартале, а скорректированный показатель оказался намного лучше ожиданий рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль компании подскочила до $2,68 млрд, или $5,28 в расчете на акцию, по сравнению с $1,45 млрд, или $2,79 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $5,23 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $4,76 на акцию.

Выручка выросла на 2,8% и достигла $17,07 млрд при консенсус-прогнозе в $17,06 млрд.

Продажи строительной техники сократились на 5% - до $6,52 млрд, в горнодобывающем секторе снижение составило 6% - до $3,24 млрд. Тем временем реализация техники для энергетической отрасли и транспортного оборудования увеличилась на 12% и составила $7,67 млрд.

Выручка Caterpillar по итогам всего 2023 года увеличилась на 13%, до $67,1 млрд, а чистая прибыль компании в расчете на акцию составила $20,12 против $12,64 годом ранее.

За 12 месяцев капитализация Caterpillar подскочила на 30,9%, до $160,4 млрд, тогда как индекс Dow Jones за этот период прибавил 13,5%.

Caterpillar США
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