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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Минфин 1 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 26238

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов 1 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26244, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 154 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 27 марта 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11,25% годовых (1-й купон - 47,47 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 56,1 рубля на облигацию).

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 5-го купонного дохода - 6 декабря 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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