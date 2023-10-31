"АвтоВАЗ" попросил власти компенсировать 100% затрат при поставках в дальнее зарубежье

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" предложил правительству РФ повысить уровень компенсации транспортных затрат компании при поставках автомобилей в дальнее зарубежье с нынешних 80% до 100%. Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей Громак.

"Есть такое постановление №1347 – это когда правительство компенсирует компаниям-экспортерам промышленной продукции, например, автомобилей, часть логистических затрат. Там есть ограничения, в частности компенсируется 80% логистических затрат. Мы сейчас выступили с предложением с тем, чтобы компенсировать по дальним рынкам – Латинская Америка, Африка – не 80%, а 100% транспортных затрат (...) Это позволит российским экспортерам делать более конкурентное ценовое предложение там (за рубежом - ИФ)", - сказал Громак журналистам во вторник.

По его словам, затраты на логистику компании при экспорте продукции в дальнее зарубежье выросли за последнее время в несколько раз.

"Это связано, в том числе, с тем, что многие зарубежные поставщики отказываются перевозить российскую продукцию. Соответственно усложняются логистические маршруты: по некоторым странам стоимость логистики выросла где-то в 7 раз", - посетовал Громак.