"Деловые линии" отметили взлет рост спроса на экспресс-доставку в России на 45%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших в стране транспортно-логистических операторов "Деловые линии" в январе-октябре 2023 года отмечает рост спроса на экспресс-доставку грузов по России на 45% в годовом измерении, сообщила пресс-служба группы.

Грузооборот за этот период увеличился на 63%.

Преимущественно экспресс-доставкой отправляются запчасти, промышленное и электрооборудование. При этом рекламную и полиграфическую продукцию стали доставлять таким образом в 2 раза чаще.

"Чтобы клиенты могли получать посылки быстрее, мы запустили порядка 400 новых направлений экспресс-доставки. Маршруты формировались на основании наиболее частых запросов от клиентов", - говорится в сообщении.

Положительная динамика обусловлена, в частности, ростом интереса со стороны клиентов к оперативной перевозке грузов.

Всего перевозчик осуществляет экспресс-доставку по более 5,8 тыс. маршрутам.

"Деловые линии" работают с 2001 года, их центральный офис расположен в Петербурге. Компания входит в перечень системообразующих транспортных предприятий страны, объединяет 249 подразделений в 201 городе. Автопарк группы насчитывает около 5 тысяч автомобилей.