На старте торгов индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 0,3%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций открылись снижением рублевых цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (январская Brent торгуется у $85,5 за баррель).

Индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,3%, до 3191,84 пункта во главе с бумагами компаний-экспортеров. Индекс РТС снизился на 0,01% до 1079,73 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,6%. Во втором эшелоне подорожали расписки HeadHunter на новостях о выкупе бумаг в связи с реструктуризацией.

Доллар подешевел на 30 копеек, до 93,1 рубля.

Подешевели акции "ММК" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "Роснефти" (-1,1%), "Магнита" (-0,7%), Polymetal (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,6% "префы"), "МТС" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Подорожали расписки HeadHunter (+2,2%, до 3826 рублей), акции "Газпром нефти" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Рекрутинговый сервис HeadHunter, чья корпоративная схема исторически была выстроена вокруг кипрского юрлица с листингом в Нью-Йорке, проводит масштабную реструктуризацию с выкупом и обменом акций, конечная цель которой - формирование новой холдинговой структуры в России.

МКАО "Хэдхантер", недавно редомицилированное в Россию, опубликовало оферту на выкуп у держателей акций и ADR холдинговой компании HeadHunter Group, которые хранятся вне российской инфраструктуры, этих бумаг по 819,45 руб. за штуку (с учетом 10%-го "налога на выход"), а также предложило обмен на акции МКАО в соотношении 1:1. Оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 10 млн 127 тыс. 144 акций кипрской Headhunter Group PLC., или 20% от общего количества выпущенных бумаг.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи в среду может продолжить снижение с ближайшим уровнем поддержки 3175 пунктов, который может быть пройден без особых проблем. Факторов, которые бы могли вернуть российский рынок к росту, по-прежнему нет. Цены на нефть продолжают снижаться, вероятность дальнейшего укрепления рубля остается высокой. Некоторый оптимизм внушают сравнительно небольшие объемы торгов - инвесторы пока оценивают ситуацию и не хотят закрывать свои позиции. Это может сдерживать индекс от сильного отката, считают эксперты ПСБ.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи пока не делает попыток прорваться выше 3300 пунктов. Таким образом, широкий боковик 3000-3300 пунктов с промежуточным препятствием 3200 пунктов остается в силе.

В среду внешний фон складывается нейтральным. ФРС США объявит вечером решение по ставке - скорее всего, показатель останется неизменным, но глава Федрезерва предупредит о ее возможном повышении.

"Большой объем ликвидности в экономике РФ будет толкать крупный капитал вкладываться в облигации. Ждем также перетока части средств частных инвесторов из акций в облигации", - отмечает эксперт.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,7%, но месяц завершили в "минусе". Dow Jones потерял в октябре 1,4%, S&P 500 - 2,2%, Nasdaq Composite - 2,8%. Все три индекса упали по итогам третьего месяца подряд, причем для Dow Jones этот октябрь стал наихудшим с 2020 года, отмечает MarketWatch.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены 1 ноября. Инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых. В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года.

Решения ФРС по итогам заседания будут обнародованы в среду в 21:00 МСК, а в 21:30 МСК начнется пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.

В среду на рынках Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,01%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,1%).

Рынок оценивает действия Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), который в среду вывел из финансовой системы 109 млрд юаней ($14,9 млрд). Объем его нового краткосрочного кредитования оказался меньше размера кредитов с истекающим сроком погашения.

В октябре в Южной Корее неожиданно был зафиксирован профицит внешнеторгового баланса в размере $1,64 млрд против дефицита в $6,72 млрд годом ранее. Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economics, прогнозировали дефицит в $2 млрд. Положительное сальдо отмечается уже пятый месяц подряд.

Экспорт Южной Кореи вырос впервые с сентября 2022 года - на 5,1%. Импорт упал девятый раз в этом году - на минимальные с марта 9,7%. Аналитики ожидали в среднем роста на 5,5% и спада на 4,3% соответственно.

На нефтяном рынке утром в среду цены слабо растут после спада накануне. К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6%, до $85,49 за баррель (-1,5% накануне). Декабрьские фьючерсы на к этому времени дорожали на 0,4%, до $81,34 за баррель (-1,6% во вторник). Срок обращения фьючерсов на Brent на декабрь истек с закрытием рынка накануне.

По итогам октября Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 10,8%, при этом первая марка прервала серию из четырех месяцев подряд в "плюсе".

Рынок продолжает следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Трейдеры также оценивают опубликованные накануне данные о динамике запасов нефти в Соединенных Штатах. Оценки Американского института нефти (API) показали рост резервов на неделе, завершившейся 27 октября, на 1,347 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в среду.