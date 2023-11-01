"СПБ биржа" увеличит число доступных для "неквалов" китайских бумаг до 166

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 8 ноября начнет торги акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, увеличив их общее число до 152, говорится в сообщении торговой площадки.

Всего неквалифицированным инвесторам на СПБ бирже будет доступно 166 китайских ценных бумаг, включая ETF (exchange traded fund - биржевые инвестиционные фонды).

В числе новых бумаг, в частности, значатся акции производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corporation, банка Bank of Communications, туристической компании Trip.com Group Limited и производителя недрагоценных металлов CMOC Group Limited.

В июле биржа начала торги ценными бумагами ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, которые доступны неквалифицированным инвесторам. Торги и расчеты по шести фондам проводятся в двух валютах - гонконгских долларах и китайских юанях, по двум фондам - только в гонконгских долларах.