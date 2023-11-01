Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

"СПБ биржа" увеличит число доступных для "неквалов" китайских бумаг до 166

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 8 ноября начнет торги акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, увеличив их общее число до 152, говорится в сообщении торговой площадки.

Всего неквалифицированным инвесторам на СПБ бирже будет доступно 166 китайских ценных бумаг, включая ETF (exchange traded fund - биржевые инвестиционные фонды).

В числе новых бумаг, в частности, значатся акции производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corporation, банка Bank of Communications, туристической компании Trip.com Group Limited и производителя недрагоценных металлов CMOC Group Limited.

В июле биржа начала торги ценными бумагами ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, которые доступны неквалифицированным инвесторам. Торги и расчеты по шести фондам проводятся в двух валютах - гонконгских долларах и китайских юанях, по двум фондам - только в гонконгских долларах.

СПБ биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Aston Martin сократил доналоговый убыток в III квартале вдвое

Aston Martin сократил доналоговый убыток в III квартале вдвое

В ЦБ объяснили рост ипотеки ослаблением стандартов кредитования

В ЦБ объяснили рост ипотеки ослаблением стандартов кредитования

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Правительство ввело на полгода запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Квота на импорт агрохимикатов в Россию предложена в объеме 16 748 тонн

AB InBev Efes выступила против введения минимальной розничной цены на пиво

РСПП предложил отменить "курсовые" экспортные пошлины с 2024 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });