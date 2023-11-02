Рынок акций США резко вырос на итогах заседания Федрезерва

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду, участники рынка оценивали статданные по рынку труда и итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на максимальном уровне за 22 года.

ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции.

При этом Пауэлл отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим, и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню.

"Для меня главный итог заключается в том, что Федрезерв признал ужесточение финансовых и кредитных условий, но при этом видит, что экономическая активность достаточно сильна, - написал Дэвид Меррел из TBH Advisors. - Они надеются, что текущий уровень ставок окажет большее влияние, и поэтому они возьмут долгую паузу и будут ждать кумулятивного эффекта от повышения ставки".

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 113 тыс. после подъема на 89 тыс. в сентябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 150 тыс.

Официальный отчет Минтруда США будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 170 тыс.

Акции Advanced Micro Devices подскочили на 9,7%. Производитель чипов в третьем квартале нарастил чистую прибыль в 4,5 раза, однако прогноз на октябрь-декабрь разочаровал инвесторов.

Рыночная стоимость CVS Health Corp. снизилась на 0,4%, хотя американская компания, которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna Inc., в третьем квартале 2023 года получила чистую прибыль и увеличила выручку сильнее прогнозов рынка.

Другой страховщик, Humana Inc., увеличил квартальную выручку на 16% в годовом выражении, сильнее ожиданий рынка, но его бумаги подешевели на 6,6%.

Котировки бумаг Kraft Heinz Co. выросли на 2,4%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания повысил выручку в июле-сентябре на 1%, хуже прогноза рынка, однако прибыль без учета разовых факторов оказалась лучше консенсус-прогноза аналитиков.

Капитализация WeWork Inc. рухнула на 46,5% на слухах о скором банкротстве коворкингового сервиса.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,67% и составил 33274,58 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Caterpillar и Microsoft Corp., подорожавшие на 2,6% и 2,4% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,05% - до 4237,86 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,64% и составил 13061,47 пункта.