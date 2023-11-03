Узбекистан закупит в России в 2024 году более 1 млн тонн нефти и нефтепродуктов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Узбекистан рассматривает возможность закупки в России в рамках межправсоглашения более 1 млн тонн нефти и нефтепродуктов в 2024 году, сообщил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов в кулуарах 16-го Веронского евразийского экономического форума.

"Нефть и нефтепродукты мы, в целом, рассматриваем, да, более 1 млн тонн", - сказал он в ответ на вопрос журналистов о предполагаемых объемах поставок в 2024 году.

Мирзамахмудов отметил, что по итогам 2023 года объем импорта нефти и нефтепродуктов из России тоже превысит 1 млн тонн, но на 2024 год "планируем больше, насколько сможем, экономика растет - потребность растет".

Министр подтвердил, что Узбекистан подписал межправсоглашение с Россией на поставки нефти: "Да. (...) Там без объемов, самое главное, в принципе, что вопросы поставки (решили - ИФ)".

Узбекистан не испытывает дефицита бензина, введенные ограничения антимонопольного комитета необходимы для предотвращения манипуляций с ценами на топливо, сказал также министр.

В августе комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана на фоне роста цен на бензин ограничил максимальный объем его закупки на бирже до 5 тонн. Данная мера, а также увеличение предложения привели к снижению биржевых цен на 10%, что позволило с 17 октября повысить максимальный объем закупок до 10 тонн.

"Эти ограничения введены, чтобы не манипулировали ценами, для того чтобы населению доступен бензин был. Это не связано с объемами. (...) Дефицита нет", - сказал Мирзамахмудов.

По его словам, бензин продолжает поступать в Узбекистан и из России - в рамках подписанного межправительственного соглашения.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов ранее подтвердил также переговоры о возможном изменении индикативных балансов по поставкам нефтепродуктов. Данные объемы не подпадают под запрет об экспорте бензина, продолжающего действовать в России. По словам российского министра, страны СНГ регулярно запрашивают об увеличении или снижении индикативных балансов. В частности, на полях Петербургского международного газового форума этот вопрос обсуждался с властями Узбекистана и Кыргызстана, отмечал Шульгинов.

С 21 сентября в России действует запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Исключение сделано для поставок в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями и т.д.

6 октября был разрешен экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного ДТ. Экспорт бензина пока запрещен полностью.