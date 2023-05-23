Фабрика OR Group в Бердске закрыта, поиски инвестора продолжаются

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Обувная "Фабрика С-Теп" (S-Tep, Бердск, Новосибирская область), входящая в OR Group, закрыта, поиски инвестора продолжаются, сообщил "Интерфаксу" министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

"Пока статус предприятия такой же, какой и был, - предприятие закрыто, активно не работает. Часть сотрудников находится на предприятии, но это для поддержки инфраструктуры", - сказал он.

"С-Теп" приостановила деятельность в августе 2022 года, тогда же областное правительство начало поиск финансирования для возобновления производства.

"Мы активно искали инвесторов, вели переговоры, но на данный момент пока, к сожалению, никто (не согласился - ИФ). Но надежда все равно есть (. . .) Может быть, потенциальные инвесторы ждут более выгодного ценового предложения", - пояснил министр.

В апреле 2023 года сообщалось, что ООО "Вектор" (Москва) заключило договор аренды площадей фабрики в Бердске и приступило к производству обуви в небольших объемах. К основному кредитору фабрики - банку ВТБ - было направлено обращение о рассмотрении возможности заключения с ООО "Вектор" долгосрочного договора аренды с правом последующего выкупа, не нарушая требований и прав основных кредиторов.

Банкротство ООО "Фабрика С-Теп" инициировало в октябре 2022 года ООО "ЧОП "Брест плюс" в связи с долгом в 837 тысяч рублей. О вступлении в дело о банкротстве ходатайствовали, в том числе, ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк (долги 4,7 млрд рублей, 1,3 млрд рублей и 1,7 млрд рублей соответственно). В мае 2023 года Верховный суд России по жалобам Сбербанка и ПСБ отменил решения нижестоящих инстанций о принятии заявления "ЧОП "Брест плюс" и определил вернуть заявление.

Ранее ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group) через суд пыталось признать недействительными два договора поручительства, которые фабрика заключила с ВТБ и Сбербанком в 2021 году и 2019 году соответственно. Однако Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении заявлений.

S-Tep работала на рынке с 2000 года. Группа приобрела фабрику, свой первый и единственный производственный актив, в 2015 году у ее основателя - Ильи Тепера. Тогда ее мощность составляла 500 тысяч пар обуви в год. В 2018 году OR Group планировала начать строительство новой обувной фабрики в Новосибирской области с инвестициями 760 млн рублей. Позже группа неоднократно откладывала проект, в итоге работы так и не начались.

OR Group в начале 2022 года допустила дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, привлекла консультанта для комплексной реструктуризации долгового портфеля, а в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

Суд удовлетворил иски о взыскании задолженности по облигациям OR Group на общую сумму более 4,3 млрд рублей. На данный момент компания оспаривает судебное решение о взыскании 127 млн рублей по облигациям серии 002Р-02 в пользу ООО "Регион Финанс", представителя владельцев облигаций ООО "ОР".

В суды также поступили заявления о банкротстве ПАО "ОР Групп" и других компаний группы: ООО "ОР", ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), ООО "Арифметика" (микрокредитная компания), а также основателя OR Group Антона Титова. Все заявления приняты к производству.