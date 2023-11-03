"Белавиа" заявила о готовности приобретать самолеты российского производства

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" планирует приобретать самолеты российского производства, заявил гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец.

"Готовим соглашения с Объединенной авиастроительной корпорацией России по приобретению самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New. Ждем, когда Российская Федерация произведет эти самолеты. Они еще не готовы, но в 2024-2026 годах должны стать на крыло и пойти в коммерческую эксплуатацию", - сообщил Чергинец, которого цитирует пресс-служба белорусского Минтранса.

На данный момент у белорусской авиакомпании есть в наличии 13 воздушных судов, средний возраст которых - 11,2 года.

"Это достаточно неплохой показатель. Самолеты западного производства, в принципе, могут эксплуатироваться бесконечно долго. Единственное, есть такое понятие, как летная годность. Самолеты могут выполнять пассажирские перевозки до возраста 30-35 лет, - сказал руководитель "Белавиа".