"Северсталь" планирует нарастить долю на российском рынке в 2023 году до 18%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Северсталь" планирует нарастить долю на российском рынке по итогам года до 18%, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Александр Шевелев.

Он добавил, что на данный момент около 90% выпускаемой продукции поступает на внутренний рынок.

По итогам 2022 года доля "Северстали" на российском рынке равнялась 16,6%.

Ориентир по объемам производства в 2023 году находится на отметке в 11,3 млн тонн (10,7 млн тонн в 2022 году), добавил Шевелев. Таким образом, прогноз компании по производству расположен в диапазоне озвученного ранее ориентира в 11-11,5 млн тонн.

За 9 месяцев 2023 года "Северсталь" увеличила производство стали на 5% - до 8,35 млн тонн. Продажи металлопродукции составили 8,16 млн тонн, оставшись без изменений год к году.