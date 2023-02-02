Capex "Северстали" в 2023 году запланирован на уровне $1,1 млрд

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Инвестиции "Северстали" в 2023 году запланированы на уровне $1,1 млрд, сообщила компания. Из этой суммы на поддержание существующих мощностей будет направлено $544 млн.

""Северсталь" продолжает реализовывать начатые масштабные проекты, которые помогают нам сохранить лидерство по себестоимости продукции среди конкурентов, выходить на новые рынки сбыта и ниши, - сказал через пресс-службу CEO компании Александр Шевелев. - Согласно нашим планам, капитальные вложения 2023 года будут сопоставимы с инвестициями прошлого года".

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