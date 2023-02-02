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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

"Северсталь" прогнозирует снижение спроса на сталь в России на 1% в 2023 году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на сталь в России в 2023 году, по прогнозам "Северстали", может понизиться на 1%.

"В 2023 году мы ожидаем незначительного снижения спроса на сталь, в пределах 1%, - заявил в видеообращении CEO компании Александр Шевелев. - В то же время ситуация может измениться и в положительную сторону, если автомобильные и машиностроительные компании продолжат наращивать производство, а на строительный рынок придет поддержка в виде крупных инфраструктурных проектов".

По оценкам компании, потребление стали в России в 2022 году сократилось на 3%, общий объем рынка стали составил 43,2 млн тонн. Потребление металла в строительном сегменте в прошлом году упало на 4%, до 33,1 млн тонн, в машиностроении - на 18%, до 4,2 млн тонн, в энергетике - выросло на 28%, до 5,9 млн тонн (что было связано с реализацией крупнейшей за последние 5 лет инвестиционной программы ПАО "Газпром", а также с низкой активностью 2020-2021 годов).

Северсталь Александр Шевелев Газпром
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