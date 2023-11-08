Лоретта Местер покинет пост президента ФРБ Кливленда в июне 2024 года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер покинет свой пост в июне 2024 года.

В среду начался процесс поиска нового руководителя, говорится в сообщении ФРБ.

Местер является одним из высокопоставленных представителей ФРС, вся карьера которых прошла в подразделениях ЦБ. Местер начала работу в ФРБ Филадельфии в качестве экономиста в 1985 году и прошла путь вверх по карьерной лестнице до ключевого экономического советника президента ФРБ Филадельфии.

Местер возглавила ФРБ Кливленда в июне 2014 года. Ее срок службы на этом посту завершается 30 июня 2024 года.

С лета прошлого года сменились главы сразу нескольких ФРБ, в том числе Бостона, Чикаго, Далласа и Канзас-Сити. ФРБ Сент-Луиса находится в процессе поиска нового президента вместо Джеймса Булларда, покинувшего свой пост этим летом.