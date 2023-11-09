"НМТП" и Металлоинвест увеличили до 6 млрд руб. УК "дочки" под проект терминала в порту Новороссийска

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Универсальный перегрузочный комплекс НСРЗ" (УПК НСРЗ, совладельцы - группа "НМТП" и холдинг "Металлоинвест"), реализующее проект строительства в порту Новороссийска перегрузочного комплекса мощностью 12 млн тонн в год, увеличило уставный капитал до 6 млрд 665,726 млн рублей.

Соответствующие изменения, согласно данным ЕГРЮЛ, произошли 7 ноября 2023 года. До изменений уставный капитал компании составлял 10 тыс. рублей.

О планах строительства УПК в порту Новороссийска на базе Новороссийского судоремонтного завода группа "НМТП" сообщала еще в 2020 году. Для этого в августе 2021 года судоремзавод зарегистрировал дочернюю компанию - ООО "Универсальный перегрузочный комплекс НСРЗ". А в ноябре 2021 года "Лебединский горно-обогатительный комбинат" (входит в холдинг "Металлоинвест") стал владельцем 25%-й доли в уставном капитале УПК.

Комплекс будет предназначен для перегрузки навалом железорудного сырья: концентратов железных руд (ЖРК), окатышей, горячебрикетированного железа, чугуна в чушках, черных металлов (заготовка, листовая сталь) и иных грузов, соответствующих технологическому оснащению. Инвестиции оценивались в 46 млрд рублей.

В мае 2023 года правительство РФ распорядилось заключить концессионное соглашение с ООО о создании, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры УПК без проведения конкурса. Полномочия концедента закреплены за Росморречфлотом. Срок действия концессионного соглашения - 49 лет со дня подписания, оно может быть продлено не более чем на 5 лет.

Предельный размер концессионной платы, подлежащей внесению в период действия соглашения, не должен превышать 9,4 млрд рублей.

В июне 2023 года гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев говорил "Интерфаксу", что компания рассчитывает на запуск перегрузочного терминала в Новороссийске в 2025-2026 годах.