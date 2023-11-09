Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

"НМТП" и Металлоинвест увеличили до 6 млрд руб. УК "дочки" под проект терминала в порту Новороссийска

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Универсальный перегрузочный комплекс НСРЗ" (УПК НСРЗ, совладельцы - группа "НМТП" и холдинг "Металлоинвест"), реализующее проект строительства в порту Новороссийска перегрузочного комплекса мощностью 12 млн тонн в год, увеличило уставный капитал до 6 млрд 665,726 млн рублей.

Соответствующие изменения, согласно данным ЕГРЮЛ, произошли 7 ноября 2023 года. До изменений уставный капитал компании составлял 10 тыс. рублей.

О планах строительства УПК в порту Новороссийска на базе Новороссийского судоремонтного завода группа "НМТП" сообщала еще в 2020 году. Для этого в августе 2021 года судоремзавод зарегистрировал дочернюю компанию - ООО "Универсальный перегрузочный комплекс НСРЗ". А в ноябре 2021 года "Лебединский горно-обогатительный комбинат" (входит в холдинг "Металлоинвест") стал владельцем 25%-й доли в уставном капитале УПК.

Комплекс будет предназначен для перегрузки навалом железорудного сырья: концентратов железных руд (ЖРК), окатышей, горячебрикетированного железа, чугуна в чушках, черных металлов (заготовка, листовая сталь) и иных грузов, соответствующих технологическому оснащению. Инвестиции оценивались в 46 млрд рублей.

В мае 2023 года правительство РФ распорядилось заключить концессионное соглашение с ООО о создании, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры УПК без проведения конкурса. Полномочия концедента закреплены за Росморречфлотом. Срок действия концессионного соглашения - 49 лет со дня подписания, оно может быть продлено не более чем на 5 лет.

Предельный размер концессионной платы, подлежащей внесению в период действия соглашения, не должен превышать 9,4 млрд рублей.

В июне 2023 года гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев говорил "Интерфаксу", что компания рассчитывает на запуск перегрузочного терминала в Новороссийске в 2025-2026 годах.

Металлоинвест НМТП Новороссийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американские депозитарные акции Ozon исключены из листинга на Nasdaq

Минпромторг пока не видит риска значительного роста цен на продукты

ЦБ РФ увидел первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса

Поправки о возвращении полного демпфера по топливу прошли II чтение

Калужские автозаводы в декабре запустятся в тестовом режиме

Калужские автозаводы в декабре запустятся в тестовом режиме

ЦБ РФ надеется, что инвесторы смогут продать иностранные бумаги на "СПБ бирже"

Для обмена замороженными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов

Для обмена замороженными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов

ЦБ обусловил возврат инфляции к цели к концу 2024 г. жесткой ДКП на несколько кварталов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });