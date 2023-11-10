Росстат оценил в 5,5% рост цен на авто российской сборки за неделю

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Цены на легковые автомобили российской сборки с 31 октября по 7 ноября подскочили на 5,5% на фоне снижения цен на иномарки за этот же период почти на 0,4%, следует из данных Росстата об индексе потребительских цен.

Скачок цен на 5,5% стал рекордно высоким недельным показателем, который был зафиксирован в этом году.

Рост стоимости российских автомобилей с начала года к концу первой недели ноября составил 14,4%, автомобилей иностранных брендов - 4,6%.

СМИ в начале ноября сообщали, что "АвтоВАЗ" поднял цены на все модели Lada, за исключением базовых версий. Сайт "Лада.Онлайн" публиковал обновленные прайс-листы Lada, согласно которым модельный ряд основного отечественного автопроизводителя с начала месяца в среднем прибавил в цене 6,6%.

Представитель "АвтоВАЗа" ранее подтверждал факт корректировки цен на Lada информационному порталу "Автоновости дня", отмечая, что она была обусловлена "значительным удорожанием логистических услуг, удорожанием компонентов, субкомпонентов и материалов, переходом на использование в производстве более надежных и импортонезависимых деталей и узлов, а также увеличением процентной нагрузки по обслуживанию долговых обязательств в связи с изменением ключевой ставки".

Представитель ООО "Хавейл Мотор Рус" - официального дистрибьютора единственной китайской автомобильной марки с заводом полного цикла в РФ - отказался комментировать динамику цен на модельный ряд Haval.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автомобилестроительной группы "Соллерс", в связи с ростом цен на доставку автомобилей по России "компенсационные меры" с недавнего времени вынужден был принять УАЗ.

"Во второй половине текущего года УАЗ столкнулся с резким и неуправляемым удорожанием тарифов на логистические услуги, в результате чего с начала 2023 года стоимость затрат на транспортировку готовой продукции по территории России увеличилась более чем вдвое. В связи с этим с 1 ноября компания вынуждена ввести частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до дилерских центров в размере 50 тыс. рублей. Данные расходы будут включены в прайс-лист, при этом официальная рекомендованная розничная цена (РРЦ) всех моделей бренда остается без изменений", - прокомментировали в пресс-службе автопроизводителя.

По мнению аналитика авторынка Владимира Беспалова, рост цен на российские автомобили может быть связан с несколькими причинами, в том числе с ростом издержек и отыгрыванием валютных колебаний.

"Во-первых, нужно смотреть на структуру рынка на предмет того, не была ли более высокой доля продаж более дорогих автомобилей, что потенциально может влиять на среднюю цену. Во-вторых, как мы знаем, растущие издержки перекладываются в цены не одномоментно. Соответственно, ускорение инфляции, которое фиксировалось ранее, "ослабление" рубля летом-осенью, несмотря на стабилизацию курса в последнее время, наверное, ранее еще не полностью были переложены в цены", - сказал Беспалов "Интерфаксу".