Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после решения агентства Moody's понизить прогноз рейтинга США до "негативного"; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, при этом растут акции Сбербанка.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3239,88 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1104,9 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 92,38 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-1,2%), акции "Интер РАО" (-0,7%), ОК "Русал" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

"Московская биржа" по итогам III квартала 2023 года получила 14,28 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 63,9% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,7 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. Однако показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 15 млрд рублей.

Подорожали акции Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,3%).

Во "втором эшелоне" подросли акции "Новабев Групп" (+0,9%, до 5738 рублей) на фоне известий, что совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 135 руб. на акцию (доходность 2,35% годовых - прим ИФ).

Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group (-0,3%) по итогам III квартала 2023 года получил чистый убыток в размере 3,24 млрд рублей, сократив его в годовом сравнении в 1,5 раза, относительно II квартала текущего года - на 17%, сообщила в понедельник компания.

Выручка Segezha по МСФО за III квартал 2023 года выросла на 9% в годовом выражении и на 13% ко II кварталу (до 23,92 млрд рублей). Рентабельность по OIBDA в итоге оказалась на уровне 12%, что на 2,5 процентных пункта выше показателя за аналогичный период 2022 года и на 1 п.п. ниже предыдущего квартала.

Отчетность Segezha оказалась чуть ниже ожиданий рынка в части OIBDA, и немного лучше в отношении выручки и чистого убытка. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали от Segezha увеличения OIBDA год к году в 1,5 раза до 3,2 млрд рублей, роста выручки на 7,8%, до 23,7 млрд рублей, сокращения чистого убытка на 32% до 3,4 млрд рублей.

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник может подрасти, протестировав в течение дня отметку 3250 пунктов. Поводов для излишнего оптимизма не так много, нефть Brent торгуется немногим выше $80, пара доллар-рубль остается вблизи 92 руб./$1, но поддержать рынок вновь должны акции Сбербанка и дивидендные ожидания по нефтяникам.

Акции "Мосбиржи" подросли в преддверии выхода в понедельник финансовых результатов за III квартал. Также инвесторы ожидают в ближайшее время публикацию финансовой отчетности "Башнефти" по РСБУ - ранее компания отчитывалась в первой половине ноября. Также инвесторы ожидают рекомендации по дивидендам "Роснефти".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, небольшой пятничный рост нефти был следствием закрытия "коротких" позиций перед выходными. В субботу и воскресенье ситуация вокруг Израиля принципиально не ухудшилась, и в понедельник нефть возобновила снижение.

Есть высокая вероятность пробоя поддержки $80 за баррель Brent, после чего актуальным будет движение в сторону $76. Впрочем, среднесрочно взгляд на нефть позитивный, поскольку при дальнейшем снижении котировок ситуацию вполне может отрегулировать ОПЕК+.

Если в понедельник нефть продолжит дешеветь, то российскому рынку акций будет невероятно сложно подрасти. При любых раскладах пока видно, что правящие рынком частные инвесторы в основной своей массе не готовы активно продавать, и ищут новые идеи. Среди них стоит отметить Сбер, который вырвался из трехмесячного боковика и взял курс на 295 руб. Акции "Газпром нефти" подогревает рекомендация совета директоров выплатить дивиденды из расчета доходности в 10%. В понедельник ожидается решение по дивидендам "Роснефти", и оно также может порадовать акционеров, считает эксперт.

Среди наиболее перспективных бумаг стоит отметить акции "Мосбиржи", которая получает преимущество как из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ, так и в результате перетока средств клиентов с "СПБ Биржи", отметил Антонов

Фондовые индексы США и Азии

В США в пятницу индексы акций выросли на 1,2-2,1% во главе с Nasdaq вслед за котировками акций технологических компаний и завершили неделю уверенным подъемом к максимумам с середины сентября.

Данные Мичиганского университета, показавшие рост инфляционных ожиданий в США, не смогли ухудшить настрой трейдеров.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до минимальных за полгода 60,4 пункта, сообщил в пятницу Мичиганский университет. Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце повысились до максимальных с ноября 2022 года 4,4%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) увеличилась до 3,2% - максимума с 2011 года.

В Азии в понедельник на рынках акций наблюдается смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,4%) на новостях от агентства Moody's.

Банк Японии сообщил в понедельник о замедлении роста цен производителей в стране в октябре до 0,8% в годовом выражении по сравнению с пересмотренными 2,2% месяцем ранее. Октябрьское значение стало минимальным с февраля 2021 года, когда была отмечена дефляция. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию в прошлом месяце на уровне 0,9%. Темпы подъема цен снижаются в Японии уже десятый месяц подряд.

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов США на "негативный" со "стабильного", отметив существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране.

При этом агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США на наивысшем уровне - "Aaa".

В пресс-релизе Moody's отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" США.

Существенное повышение доходностей US Treasuries в этом году увеличило давление на платежеспособность США, и без принятия эффективных бюджетных мер потенциал привлечения заимствований Штатами продолжит устойчиво и существенно снижаться, отмечают эксперты агентства.

Инвесторы также ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Associated Press отмечает надежды на укрепление связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после пятничного роста, трейдеры ждут обновленных прогнозов ОПЕК (понедельник) и Международного энергетического агентства (МЭА) (вторник) в отношении перспектив спроса.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $80,88 за баррель (-0,7% и +1,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $76,62 за баррель (-0,7% и +1,9% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в "минусе" третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса, отмечает Market Watch.

За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, чего опасался рынок, не произошло.