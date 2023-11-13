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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Российские компании примут участие в Dubai Airshow-2023

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Ростех" представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow-2023, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В этом году на мероприятии мы представим сразу ряд новинок, одна из которых будет действительно масштабной. Речь о тяжелом транспортном самолете Ил-76МД-90А(Э), к которому, безусловно, будет приковано внимание посетителей. За почти 30 лет самолет такого класса демонстрируется за рубежом впервые", - сказал через пресс-службу первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

Подобные самолеты Россия не представляла за рубежом с 1994 года.

В пресс-службе сообщили, что также состоится международная премьера укороченного автомата Калашникова АК-19, который "создан под распространенный в мире натовский калибр" 5,56 мм.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" ранее сообщал, что представит на выставке модели зенитных ракетных систем средней дальности С-350Е "Витязь", зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Викинг" и малой дальности "Тор-Э2", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ".

"Рособоронэкспорт" покажет гостям экспозиции вооружение для истребителей 5 поколения, в том числе авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатую ракету Х-69, сообщила пресс-служба компании.

"На Dubai Airshow 2023 "Рособоронэкспорт" проведет насыщенную деловую программу. Планируем встретиться с нашими партнерами из стран Залива и обсудить военно-техническое сотрудничество между нашими государствами. Упор сделаем на проекты технологического партнерства - наиболее востребованного сегодня формата взаимодействия на Ближнем Востоке", - говорил ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Минобороны России сообщило, что летчики авиагруппы высшего пилотажа "Русские витязи" на истребителях Су-35С перебазировались в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow 2023.

Авиасалон в Дубае пройдет 13-17 ноября.

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