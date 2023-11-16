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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Путин в среду обсудил с представителями бизнеса РФ вопросы редомициляции

Также была затронута тема повышения инвестиционной привлекательности экономики России

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел в среду встречу с представителями российского бизнеса, обсудил вопросы редомициляции, а также повышения инвестиционной привлекательности страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно вчера состоялась встреча президента с представителями крупного бизнеса. Был обстоятельный разговор, был сформулирован ряд вопросов по линии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)", - сказал Песков, отметив, что на встрече смогли выступить ряд представителей бизнеса, представители экономического блока правительства.

"Речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики", - отметил Песков.

По его словам, обсуждалась также тема "создания более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда (в РФ - ИФ) компаний, редомициляции".

Он указал, что эта тема "активно фигурировала на повестке дня".

"Подавляющее большинство предпринимателей, которые принимали участие (во встрече - ИФ), так или иначе сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом и сейчас активно идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию, используя все доступные для этого механизмы", - рассказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, процесс редомициляции "должен быть абсолютно совершенным, с тем, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами, и с тем, чтобы бизнес переводил сюда свои компании, создавал новые рабочие места, открывал новые предприятия, вкладывал и зарабатывал деньги здесь, у себя на родине".

Об этом шла речь во многом со стороны бизнеса, заключил Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков РСПП
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