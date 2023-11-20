Бюджет пока получил 40 млрд руб. из планируемых 300 млрд налога на сверхприбыль

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Бюджет пока получил в виде налога на сверхприбыль около 40 млрд рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам.

Он напомнил, что всего от windfall tax планировалось получить 300 млрд рублей. По словам Силуанова, основной платежный период впереди, и Минфин рассчитывает, что его план по сборам будет выполнен.

"По налогу на сверхприбыль мы планировали привлечь порядка 300 млрд рублей, из них, из той суммы, которую мы сегодня планируем, поступило около 40 млрд рублей. Но основной период уплаты будет ноябрь-декабрь, поэтому до конца года надеемся, что планируемая цифра в ту или иную сторону будет выполнена", - сказал министр.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, вводится с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Однако при этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Все потенциальные плательщики налога, публично комментировавшие свои планы, подтверждали намерение воспользоваться пятипроцентной опцией.