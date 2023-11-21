Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,3% и снижением индекса МосБиржи на 0,4%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением большинства рублевых цен blue chips на фоне укрепления рубля, улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась ниже $82 за баррель); индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,4%, не удержав рубеж 3200 пунктов, индекс РТС прибавил 0,3% и превысил 1145 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3195,61 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1145,55 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,7%.

Доллар просел до 87,88 рубля (-0,52 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,7% "префы"), "Татнефти" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+0,8%), акции "АЛРОСА" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник продолжит консолидацию на текущих уровнях. При этом сценарий того, что индекс по итогам дня окажется ниже круглой отметки 3200 пунктов, вполне вероятен на фоне укрепления рубля и низкого спроса на акции со стороны инвесторов. "Отдаем сегодня предпочтение бумагам TCS Group, а также акциям золотодобытчиков. Рынок на данный момент игнорирует рост мировых цен золота, которые приблизились к $2000 за унцию", - отмечает аналитик.

Во вторник пройдет собрание акционеров TCS Group, по результатам которого совет директоров может получить право проводить обратный выкуп, а 22 ноября будет опубликована финансовая отчетность за III квартал, напомнил Головинов.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, слабость нефти и сильный рубль вновь испытают российский рынок акций на устойчивость.

Внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным. С одной стороны, китайский рынок растет в надеждах на стимулы, что позитивно для российских акций. С другой - прогнозы по прочим экономикам пока не отличаются оптимизмом на фоне постоянных заявлений представителей центральных банков, что высокие ставки - это надолго. Нефть не смогла продолжить рост, так как ожидания ужесточения политики ОПЕК+ входят в конфликт с прогнозами реального спроса. На этом фоне российскому рынку будет сложно показать рост, считает Кочетков.

Фондовые рынки США и Азии

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq, участники рынка оценивали новости компаний в преддверии выхода протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв опубликует протокол заседания во вторник в 22:00 по Москве. По его итогам американский ЦБ сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на максимальном за 22 года уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Трейдеры рынка деривативов видят значительную вероятность того, что базовая ставка упадет на 1 процентный пункт к концу следующего года, причем первое снижение произойдет в мае.

"Рынки понимают, что замедление инфляции дает ФРС свободу на снижение ставки", - говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody's.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,02%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%, японский Nikkei просел на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Позитивом для китайского рынка стало сообщение финансового журнала Caixin о том, что регулирующие органы страны составили список застройщиков, которые смогут привлечь дешевое финансирование. Шаги по облегчению кредитования предпринимаются для ослабления продолжающегося кризиса в сфере недвижимости КНР.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после скачка более чем на 6% в предыдущие две сессии в ожидании новостей от ОПЕК+ по поводу возможной дальнейшей пролонгации сокращенных квот на добычу сырья.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 во вторник составила $81,72 за баррель (-0,7% и +2,1% в понедельник), январская цена WTI - $77,25 за баррель (-0,7% и +2,4% накануне).