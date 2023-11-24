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Расходы населения Евросоюза в 2022 году выросли на 4,7%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Расходы домохозяйств в странах Евросоюза в 2022 году выросли на 4,7%, сообщило статистическое управление ЕС Eurostat. При этом они оказались на 1% выше уровня допандемийного 2019 года.

Траты населения на рестораны и гостиницы в прошлом году увеличились на 33,8% относительно 2022 года, на отдых и культуру - на 14,7%, на одежду и обувь - на 11,5%, на транспорт - на 4,7%. Расходы выросли практически по всем категориям, за исключением продуктов питания и безалкогольных напитков (-3,1%), а также алкогольных напитков и табачных изделий (-1%).

В 2022 году жители Евросоюза откладывали в среднем 12,7% располагаемого дохода. Таким образом, норма сбережений существенно снизилась по сравнению с 16,4% в 2021 году и приблизилась к допандемийному уровню, отмечается в сообщении Евростата.

Самые высокие показатели в прошлом году были зафиксированы в Германии (19,9%), Нидерландах (19,4%) и Люксембурге (18,1%). Между тем в Польше и Греции они были отрицательными (соответственно минус 0,8% и минус 4%), что говорит о превышении расходов над располагаемыми доходами домохозяйств. Поэтому жители этих стран либо использовали накопленные ранее сбережения, либо брали кредиты для финансирования своих трат.

Реальные располагаемые доходы населения ЕС в прошлом году уменьшились на 0,8%, жителей еврозоны - на 0,9% (первое снижение с 2013 года).

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