Лизинговая "Ильюшин финанс ко." подала иск на 2,3 млрд руб. к СП Airbus и Bombardier

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Лизинговая компания "Ильюшин финанс ко." (ИФК, входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха") подала иск в Арбитражный суд Москвы к Airbus Canada Limited Partnership - совместному предприятию Airbus и Bombardier, отвечающему за выпуск узкофюзеляжных пассажирских самолетов Airbus A220.

Сумма исковых требований составляет более 2,3 млрд руб., сказано в картотеке арбитражных дел. Материалы, разъясняющие суть требований, пока не опубликованы.

В 2013 году сообщалось, что ИФК подписала соглашение с Bombardier о приобретении 42 самолетов CS300 (старое название A220) на общую сумму $3,42 млрд. Твердый контракт включал поставку 32 самолетов с опционом еще на 10. В 2016 году сообщалось, что ИФК сократила заказ до 20 судов.

После начала специальной военной операции на Украине страны Запада ввели санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей. Также западных лессоров обязали разорвать действующие контракты с российскими компаниями и отозвать у них уже предоставленные лайнеры.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление "Авиакапитал Сервиса" (АКС, лизинговая "дочка" "Ростеха") к Airbus, в котором истец потребовал вернуть аванс за самолеты А350 для "Аэрофлота".