Портфель займов микрофинансовых организаций за 9 месяцев вырос на 16%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Портфель займов микрофинансовых организаций за 9 месяцев 2023 года увеличился на 16% до 424 млрд рублей (рост за весь 2022 год – 11%). Об этом заявил глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков, выступая на конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Объем займов за 9 месяцев вырос до 723 млрд рублей, что на 29% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале было выдано 259 млрд руб., при этом 75% – около 200 млрд руб. было выдано онлайн (доля онлайн кредитов в 2022 году – 65%), говорится в презентации.

Портфель займов малому и среднему бизнесу (МСБ) за 9 месяцев вырос на 4% до 77 млрд руб. Всего МСБ было выдано 71,8 млрд руб., что в 1,6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (46,3 млрд рублей). Выдачи в данном сегменте в третьем квартале составили 28,2 млрд руб. (26,2 млрд рублей кварталом ранее).

Показатель просроченной задолженности NPL 90+ в III кв. вырос незначительно – на 0,3 процентного пункта до 34,2%. Объем уступленных прав требования по микрозаймам в III кв. снизился на 4 п.п. до 17,6% против 21,6% кварталом ранее.

В июле в силу вступил закон, согласно которому МФО не могут начислять процентную ставку по краткосрочным потребительским займам на уровне выше 0,8% в день. А переплата по договору с процентами, комиссиями и неустойками не должны быть выше 130%. Ранее ставка достигала 1%, максимальная сумма переплаты – 150%.

"Мы впервые за период 2021-2023 годов зафиксировали снижение величины чистой прибыли. Причем снижение в третьем квартале составило 30%... Мы видим, что это повлекло за собой развитие недобросовестных практик", - сказал глава департамента небанковского кредитования.

По его словам, одной из таких практик является рефинансирование без фактической передачи денежных средств с капитализацией задолженности.

"Мы такие практики рассматриваем как недобросовестные и будем применять все возможные инструменты, которые у нас имеются, для того, чтобы такие практики прекратить", - отметил он.