Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких стимулов к движению

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не меняются на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен в условиях отсутствия ярких сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,575 руб./$1 (+2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 30,91 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени не изменился на Московской бирже и составил 12,407 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", равновесное положение рубля объясняется отсутствием ярких драйверов, способных задать ему то или иное направление к движению. Нефтяные цены чуть колеблются, оставаясь высокими. При этом инвесторы находятся в ожидании заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг, 30 ноября. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно без резкой динамики.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,01 за баррель, что на 0,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,78 за баррель, что на 0,08% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в среду после публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системы (ФРС). В этом обзоре, который так называют по цвету обложки, говорится, что экономическая активность в США с начала октября по середину ноября в целом замедлилась.

Шесть из двенадцати федеральных резервных банков сообщили о небольшом ослаблении экономической активности в своих округах, два указали на сохранение условий на прежнем уровне, еще четыре округа заявили о сдержанном повышении.

Ранее в среду министерство торговли страны также опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в третьем квартале, показавшие рост американской экономики на 5,2% в пересчете на год. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Ранее сообщалось о повышении на 4,9%.

Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр показателя роста до 5%, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг немного подрастают. Японский Nikkei 225 поднимается на 0,1%, китайский CSI300 - на 0,24%, гонконгский Hang Seng - на 0,13%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,39%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,11%.

Московская биржа рубль доллар юань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Нефть Африки имеет значение. Обзор

Акции связанной с "Северной верфью" компании истребованы в пользу Росимущества

Минсельхоз обдумает возможность обнулить пошлины на импорт яиц

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП за январь-октябрь на 3,2%

Росстат сообщил о росте онлайн-продаж в октябре на 9,7% к сентябрю

Росстат сообщил о росте онлайн-продаж в октябре на 9,7% к сентябрю

Рубль в среду подорожал к доллару и евро на фоне роста котировок нефти

Росстат отметил снижение цен на бензин за неделю на 0,23%

Росстат отметил снижение цен на бензин за неделю на 0,23%

Росстат оценил рост российской экономики в январе-сентябре в 2,9%

Инфляция в РФ с 21 по 27 ноября составила 0,33%, годовая уже превысила 7,5%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });