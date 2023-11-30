Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких стимулов к движению

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не меняются на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен в условиях отсутствия ярких сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,575 руб./$1 (+2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 30,91 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени не изменился на Московской бирже и составил 12,407 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", равновесное положение рубля объясняется отсутствием ярких драйверов, способных задать ему то или иное направление к движению. Нефтяные цены чуть колеблются, оставаясь высокими. При этом инвесторы находятся в ожидании заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг, 30 ноября. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно без резкой динамики.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,01 за баррель, что на 0,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,78 за баррель, что на 0,08% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в среду после публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системы (ФРС). В этом обзоре, который так называют по цвету обложки, говорится, что экономическая активность в США с начала октября по середину ноября в целом замедлилась.

Шесть из двенадцати федеральных резервных банков сообщили о небольшом ослаблении экономической активности в своих округах, два указали на сохранение условий на прежнем уровне, еще четыре округа заявили о сдержанном повышении.

Ранее в среду министерство торговли страны также опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в третьем квартале, показавшие рост американской экономики на 5,2% в пересчете на год. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Ранее сообщалось о повышении на 4,9%.

Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр показателя роста до 5%, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг немного подрастают. Японский Nikkei 225 поднимается на 0,1%, китайский CSI300 - на 0,24%, гонконгский Hang Seng - на 0,13%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,39%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,11%.