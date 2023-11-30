"Азимут" увеличил парк самолетов до 20 Superjet 100
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" пополнила авиапарк еще одним самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает пресс-служба компании.
Теперь в парке авиакомпании 20 воздушных судов. Новый самолет базируется в международном аэропорту Минеральные Воды.
После ряда процедур по вводу в эксплуатацию лайнер начал выполнять рейсы по расписанию, говорится в сообщении.
"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов SSJ100.