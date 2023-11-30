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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

"Азимут" увеличил парк самолетов до 20 Superjet 100

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" пополнила авиапарк еще одним самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает пресс-служба компании.

Теперь в парке авиакомпании 20 воздушных судов. Новый самолет базируется в международном аэропорту Минеральные Воды.

После ряда процедур по вводу в эксплуатацию лайнер начал выполнять рейсы по расписанию, говорится в сообщении.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов SSJ100.

Азимут Sukhoi Superjet 100 SSJ100
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